Уникальный голубой бриллиант продали за 6,7 млн долларов

Голубой бриллиант, который в разное время принадлежал разным королевским домам Европы, был продан на аукционе Sotheby's в Женеве за 6,7 млн долларов. Камень весом 6,16 карата был добыт на известных алмазных приисках Голконда в Индии.

Алмаз редкого оттенка был подарен на свадьбу итальянской принцессе Изабелле Фарнезе, когда в 1714 году она стала второй женой короля Испании Филипа V. Затем драгоценность 300 лет передавалась по наследству и становилась собственностью королевских домов Франции, Италии и Австрии. По информации аукционного дома, камень украшал диадему королевы Франции Марии-Антуанетты.

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Торги длились всего четыре минуты, при этом покупатель предпочел сохранить анонимность.

"Мы не сомневались в хорошем результате, но начальная стоимость была 3,5 млн долларов, а в итоге камень был продан за 6,7 млн долларов. Так что результат превзошел ожидания, – сказала специалист по ювелирным изделиям Sotheby's Даниэла Маскетти. – Хорошие камни, прекрасно задуманные, прекрасно исполненные, с характерными особенностями, выполненные в определенное время, хорошо продаются".

Ранее мы писали, что в Бельгии открыли музей бриллиантов. В музее – шесть тематических залов. А еще – библиотека, мастерская и две ювелирных магазина. Там посетители покупают украшения уже со знанием дела. Потому что в музее их знакомят с тонкостями параметров бриллиантов. Это – их вес, цвет, прозрачность и тип огранки.

Напомним, белый бриллиант ушел с молотка за рекордных 15 миллионов долларов.

А в Гонконге за рекордную сумму продали редкий розовый бриллиант.