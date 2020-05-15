"Супер-пупер-ракета": Трамп анонсировал создание невероятной военной техники

«Она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас», - заявил Трамп

Соединенные Штаты Америки, которые ранее заявляли, что Россия испытала противоспутниковое оружие, разрабатывают мощную ракету, которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие в мире аналоги. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы сейчас создаем невероятную военную технику. Я называю это супер-пупер-ракетой", – заявил Трамп.

"Если вы слышали, у России ракеты, которые в 5 раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в 5 или 6 раз. У нас же — в 17 раз", — утверждал хозяин Белого дома. "Это самая быстрая ракета в мире, почти в три раза быстрее российской или китайской", — добавил американский президент. Правда, Трамп не уточнил, о каком именно ракетном вооружении идет речь.

Ранее сообщалось, что украинский ракетный комплекс "Нептун" провел очередные государственные испытания. На полигоне Алибей в Одесской области осуществили пуск крылатой ракеты Р-360.

В этот раз летные испытания проводились с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации – самолетов Су-27.

Видео: СНБО

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