Свидетельствовал по делу об импичменте: Пентагон может наказать подполковника украинского происхождения

По словам Трампа, Виндман сообщил «ложную информацию» о разговоре с Зеленским

/ Фото: REUTERS/Al Drago

Пентагон может наказать бывшего сотрудника Совета по национальной безопасности США Александра Виндмана, который дал показания на слушаниях по импичменту Дональда Трампа в Палате представителей. Об этом заявил сам президент, сообщает "Голос Америки".

"Мы отправили Виндмана совершенно в совершенно другое место, и военные теперь могут действовать к нему так, как сочтут нужным", – рассказал Трамп.

По словам Трампа, решение о дисциплинарном взыскании по отношению Виндмана должны принять в Пентагоне.

"Я, безусловно, не был доволен работой, которую он проделал. Прежде всего, он предоставил ложную информацию о телефонном разговоре (с Зеленским – ред.) Содержание разговора был вполне приемлемым", – отметил Трамп.

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Кроме того, Трамп добавил, что в Белом доме вскоре ожидаются новые отставки. Отметим, что Виндмана, который негативно охарактеризовал действия Трампа в своих показаниях на слушаниях по импичменту, уже уволили из Белого дома.

Напомним, Сенат Конгресса США оправдал президента Дональда Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и препятствовании деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в ходе двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса. Решение Сената обжалованию не подлежит.

Против первой статьи обвинения в ходе поименного голосования высказались 52 сенатора, за — 48.Против второй — 53 законодателя, за — 47.

Подробнее о том, как демократы пытались отправить президента своей страны в отставку и что их неудавшаяся попытка может сулить американо-украинским отношениям, читайте в материале "Импичмент Трампа провален: последствия для США и для Украины" на сайте "Сегодня".

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