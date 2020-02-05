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Импичмент Трампа: американский Сенат оправдал Трампа по первой статье обвинения

5 февраля, 23:36

Решение Сената обжалованию не подлежит

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

Сенат Конгресса США оправдал президента Дональда Трампа по первой статье обвинения в рамках процедуры импичмента. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты.

Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в ходе голосования по итогам судебного процесса в верхней палате. Решение Сената обжалованию не подлежит.

4 февраля в Сенате завершились заключительные слушания: команда адвокатов Трампа выступила с последним словом и призвала оправдать главу государства.

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Напомним, что Члены Демократической партии инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским 25 июля.

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В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Сначала резолюцию об импичменте приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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США обвинения импичмент Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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