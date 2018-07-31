Сыну и зятю Трампа могут предъявить обвинения в сговоре с РФ – конгрессмен

Конгрессмен-демократ Стив Коэн заявил, что сын президента США Дональд Трамп младший, а также зять главы Белого дома Джаред Кушнер получат обвинения в ходе расследования о вмешательстве России в выборы президента США. Как известно, спецпрокурор Роберт Мюллер расширил расследование в отношении Джареда Кушнера еще в феврале 2018 года. Такое заявление конгрессмен сделал интервью телеканалу CNN.

По его мнению, спецпрокурор Мюллер очень скоро должен будет раскрыть правду о том, что происходило в 2016 году в период предвыборной кампании и как в деле о сговоре Трампа с российскими властями замешаны его сын и зять.

"За что-то из этого был ответственен Джаред Кушнер, за что-то – Дональд Трамп – младший. Думаю, что мы, возможно, увидим обвинения в отношении обоих. Я думаю, что, вероятно, это именно те люди, которые связаны с Россией и замешаны в сговоре с целью повлиять на выборы. Время покажет, прав я или нет. Однако я убежден в том, что прав", – сказал Коэн.

Напомним, Дональд Трамп утверждал, что ничего не знает о встречах своих сына и зятя с возможными российскими агентами. В частности, американский президент назвал "фейком" утверждения, что он знал о встрече Дональда Трампа-младшего и Джареда Кушнера с Натальей Весельницкой.

Тем не менее, бывший юрист главы Белого дома Майкл Коэн готов свидетельствовать о том, что Дональд Трамп непременно знал, что его сын Дональд Трамп-младший встречался с представителями Кремля во время президентской кампании в июне 2016 года.