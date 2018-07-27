Трамп уверяет, что не знал о встрече своего сына с россиянами
Американский президент назвал "фейком" утверждения, что он знал о встрече Дональда Трампа-младшего и Джареда Кушнера с Натальей Весельницкой
Американский президент Дональд Трамп отрицает утверждения, что он мог знать о встрече своего сына и зятя с российским адвокатом Натальей Весельницкой, как утверждает его бывший адвокат Майкл Коэн.
В своем Twitter глава Белого дома назвал подобные утверждения "смехотворными" и обвинил спецпрокурора по "русскому следу" Роберта Мюллера и своих политических соперников из Демократической партии в попытке найти доказательства сговора между его предвыборной кампанией и Кремлем.
"Единственный сговор с Россией был у демократов … Охота на ведьм продолжается!" – написал Дональд Трамп.
Он утверждает, что не знал о встрече Дональда Трампа-младшего и Джареда Кушнера с Весельницкой.
"Выглядит как попытка состряпать историю, чтобы самому выпутаться из никак не связанной с этим ситуации (может быть, связанной с такси)? Он даже пригласил адвоката Билла и жуликоватой Хиллари Клинтон. Мне интересно, не помогли ли они ему сделать такой выбор?" – заявил президент США.
Напомним, что после увольнения Майкла Коэна с должности адвоката президента оказалось, что он записывал на диктофон содержание встреч с Дональдом Трампом.
Кроме того, в прошлом году Дональд Трамп-младший выложил в Twitter свою переписку с организацией WikiLeaks.