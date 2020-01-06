"Такого страна еще не видела": США пригрозили Ираку санкциями

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США разочарованы решением парламента Ирака вывести американские войска из страны после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймайни и пригрозили Багдаду санкциями.

"Пока мы ждем дальнейших разъяснений относительно правовой основы и последствий сегодняшней резолюции, мы настоятельно призываем иракских лидеров еще раз обратить внимание на важность отношений в сфере экономики и безопасности между двумя странами и постоянного присутствия Глобальной коалиции по разгрому и деловые", – заявила пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагус, сообщает The New York Times.

Инцидент не оставил без внимания и президент США Дональд Трамп.

"Если они попросят нас уйти и сделают это не очень дружелюбно, мы введем против них такие санкции, которых они не видели никогда в жизни. Санкции против Ирана покажутся им очень мягкими", - заявил американский лидер.

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Он отметил, что, если войска покинут Ирак, Багдад должен компенсировать Вашингтону стоимость авиабазы.

"У нас очень дорогая авиабаза. Ее строительство обошлось миллиарда долларов – задолго до меня. Мы не покинем страну, пока они не заплатят нам за это", - добавил Трамп.

Напомним, на фоне обострения, к которому привела ликвидация под Багдадом командира иранского спецназа "Аль-Кудс" Касема Сулеймани, парламент Ирака поддержал выведение американского военного контингента с территории страны.

Напомним, что Пентагон подтвердил свою ответственность за атаку, уточнив, что она проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа. Причем Конгрессу заранее об этом намерении не сообщали – Белый дом уведомил об этом уже постфактум.

Авиаудар был нанесен спустя несколько дней после попытки взять штурмом посольство США в Багдаде. Ответственность за случившееся Белый дом возложил на Тегеран.

Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только Ближний Восток, но и весь мир, и кем именно был ликвидированный иранец, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

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