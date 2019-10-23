Тейлор предоставил обличительные показания в отношении Трампа в Конгрессе США

Дипломат стал одним из ключевых свидетелей в расследовании в рамках процедуры импичмента американского президента

/ Фото: Getty Images

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор предоставил в Конгрессе США обличительные показания в отношении президента Дональда Трампа в связи с июльским телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на конгрессмена демократа Теда Лю и еще один источник, осведомленный со вступительным словом Тейлора, который давал показания за закрытыми дверями перед Палатой представителей США в контексте инициированного расследования в рамках процедуры возможного импичмента Трампа.

В частности, по данным источников, Тейлор дал обличительные показания в отношении Трампа и его усилий оказать давление на правительство Украины в политических целях.

Реклама

"То, что он говорил, было невероятно обличительным для президента Соединенных Штатов", – заявил конгрессмен Тед Лю, но отказался предоставить больше деталей, сославшись на правила Палаты представителей, которые не позволяют обнародовать такие показания.

Издание отмечает, что временный поверенный в делах США стал одним из ключевых свидетелей в расследовании в рамках процедуры импичмента после того, как бывший спецпредставитель США в делах Украины Курт Волкер показал ряд текстовых сообщений, в которых Тейлор в сентябре написал, что, по его мнению, было "безумием задерживать помощь в сфере безопасности за содействие в политической кампании".

Знающие показания Тейлора источники сообщили, что временный поверенный изложил подробную хронологию событий во время своего пребывания в администрации Трампа.

В сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джо Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей запустила процедуру импичмента и начала формальную расследование относительнодействий президента Трампа.

Более подробно читайте об этом в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама