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TikTok готовит план в случаи блокировки в США

28 августа, 02:35

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

ByteDance в целом настроена отстаивать свои интересы

Китайская фирма ByteDance поручила техническим специалистам TikTok подготовить план экстренных мероприятий на случай блокировки американского сегмента этой социальной сети. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, – пишет ТАСС.

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Техническим специалистам TikTok поручено предусмотреть такие форс-мажорные обстоятельства, как решение Китая или США блокировать продажу американского сегмента соцсети, а также приостановку ее функционирования в Соединенных Штатах. ByteDance при этом хочет подстраховаться и выплатить компенсации американским сотрудникам TikTok. Китайская компания уже прекратила найм работников на большинство вакансий на территории США, уточняют источники.

Согласно их сведениям, ByteDance в целом настроена отстаивать свои интересы и обеспечить продолжение работы американского сегмента соцсети.

Ранее китайская компания получила предложения о приобретении американского подразделения TikTok от американских Oracle и Microsoft с Walmart. Основным претендентом на покупку является Microsoft.

Напомним, 3 августа Трамп заявил, что Microsoft или другая американская компания должна заключить сделку по приобретению TikTok у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети окажется вне закона. Кроме того, ByteDance должна избавиться от всех данных пользователей, полученных от TikTok и объединенной с ней соцсетью Musical.ly, а затем отчитаться об этом перед Комитетом по иностранным инвестициям США.

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Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с подозрениями, что руководство компании занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

Ранееглава TikTok неожиданно уволился из-за судов с администрацией Трампа.

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Китай США TikTok

Источник: ТАСС

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