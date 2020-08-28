TikTok готовит план в случаи блокировки в США

Китайская фирма ByteDance поручила техническим специалистам TikTok подготовить план экстренных мероприятий на случай блокировки американского сегмента этой социальной сети. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники, – пишет ТАСС.

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Техническим специалистам TikTok поручено предусмотреть такие форс-мажорные обстоятельства, как решение Китая или США блокировать продажу американского сегмента соцсети, а также приостановку ее функционирования в Соединенных Штатах. ByteDance при этом хочет подстраховаться и выплатить компенсации американским сотрудникам TikTok. Китайская компания уже прекратила найм работников на большинство вакансий на территории США, уточняют источники.

Согласно их сведениям, ByteDance в целом настроена отстаивать свои интересы и обеспечить продолжение работы американского сегмента соцсети.

Ранее китайская компания получила предложения о приобретении американского подразделения TikTok от американских Oracle и Microsoft с Walmart. Основным претендентом на покупку является Microsoft.

Напомним, 3 августа Трамп заявил, что Microsoft или другая американская компания должна заключить сделку по приобретению TikTok у ByteDance до 15 сентября, иначе работа соцсети окажется вне закона. Кроме того, ByteDance должна избавиться от всех данных пользователей, полученных от TikTok и объединенной с ней соцсетью Musical.ly, а затем отчитаться об этом перед Комитетом по иностранным инвестициям США.

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Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с подозрениями, что руководство компании занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.

Ранееглава TikTok неожиданно уволился из-за судов с администрацией Трампа.

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