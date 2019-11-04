Тонна воды обрушилась с высоты 300 метров в центре Филадельфии: видео

Тонна воды с высоты почти 300 метров вылилась на тротуар в центре Филадельфии. Там потекло из небоскреба. Очевидцы выложили в сеть видео, как с верхних этажей небоскребов бьет мощная струя воды. Искусственный ливень продолжался около пяти минут. Позже в городской администрации объяснили: водопад оказался ежегодной проверкой систем пожаротушения.

Напомним, пожары являются проблемой не только в США, где в Калифорнии огонь уничтожает все на своем пути. Потушить огонь спасателям мешает сильный ветер. В городке Санта-Анна загорелись дома. Почти 7,5 тысяч местных жителей срочно вывезли в безопасные районы.

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Украина также страдает от огня. Только за прошедшую неделю жертвами пожаров в Украине стали 23 человека. За семь дней было ликвидировано 1 796 пожаров, спасены на пожарах 26 человек и не допущено уничтожение огнем 559 зданий и 43 единиц техники.

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Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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