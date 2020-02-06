Трамп анонсировал заявление после процедуры импичмента

Трамп назвал ситуацию "победой нашей страны над обманом с импичментом"

/ Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп выступит 6 февраля с заявлением в связи с оправданием на процессе в Сенате в рамках процедуры импичмента. Соответствующее объявление он разместил в Twitter.

"Я сделаю заявление завтра в 12:00 (6 февраля 21:00 по Киеву – Ред.) в Белом доме, чтобы обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом!" — отметил Трамп.

Ранее Сенат оправдал Трампа. Результаты состоявшегося голосования давно предсказывались и не стали большой неожиданностью.

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Таким образом, Трамп остается на посту президента США. Против Трампа проголосовал только один республиканец – Мить Ромни.

Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого инициировали процедуру импичмента. Первым был Эндрю Джонсон в 1868 году, вторым – Билл Клинтон в 1998 году. Всех президентов оправдал сенат.

В тренде Сенат оправдал Трампа: импичмент провалился

Также процедуру импичмента Палата представителей США пыталась начать в 1973 году в отношении Ричарда Никсона, однако Никсон ушел в отставку сам.

Напомним, что 4 февраля в Сенате завершились заключительные слушания: команда адвокатов Трампа выступила с последним словом и призвала оправдать главу государства.

Напомним, что Члены Демократической партии инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским 25 июля.

В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Сначала резолюцию об импичменте приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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