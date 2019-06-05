Трамп чуть не уснул на приеме у Елизаветы Второй: видео

Американский президент на мгновение закрыл глаза во время приветственной речи королевы в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп чуть не уснул на приеме у Королевы Великобритании Елизаветы Второй. Американский президент на мгновение закрыл глаза во время приветственной речи королевы в Букингемском дворце. Видео опубликовал британский таблоид Mirror.

Застолье началось речью Елизаветы Второй, которая вспомнила свой первый официальный визит в США и годовщину высадки войск союзников в Нормандии. В своем выступлении Трамп тоже вспомнил Вторую мировую, а королеву назвал "великой женщиной". После этого президент поднял бокал и положил руку на спину королевы, что запрещено протоколом. Древняя британская традиция это запрещает. Впрочем, сама Елизавета Вторая может касаться кого угодно. Для этого даже одевает перчатки.

Мы уже писали о том, что на банкете в Букингемском дворце, организованном в честь приезда президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи, королева Великобритании Елизавета II заявила, что альянс Лондона с Вашингтоном скреплен общими ценностями и потому просуществует долгие годы.

По словам британского монарха, "визиты американских президентов всегда напоминают о тесной и многолетней дружбе между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами".

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