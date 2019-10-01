Трамп добивался от австралийского премьера доказательств несостоятельности дела Мюллера – СМИ

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Erin Scott

Президент США Дональд Трамп связывался с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном с целью добиться от него доказательств несостоятельности расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на два источника.

По их данным, Трамп в телефонной беседе "оказывал давление" на Моррисона, чтобы тот помог министру юстиции США Уильяму Барру собрать информацию относительно обстоятельств, которые стали отправной точкой для расследования Мюллера. При этом, как указывает "Нью-Йорк таймс", о том, чтобы провести разговор с австралийским премьером, Трампа попросил сам глава Минюста.

Газета подчеркивает, что Трамп предположительно просил Моррисона провести собственную проверку относительно причин начала расследования спрецпрокурора. При этом точной информации по этому поводу нет в силу того, что число людей, имеющих доступ к стенограмме разговора, ограничено узким кругом помощников американского лидера.

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Согласно данным расследования Мюллера, член команды внешнеполитических советников Трампа в период предвыборной кампании Джордж Пападопулос в течение 2016 года взаимодействовал с профессором Лондонской академии дипломатии, входящей в структуру шотландского Стерлингского университета, Джозефом Мифсадом, и гражданкой РФ, которые поддерживали связи с российским руководством. Именно Мифсад, по данным офиса спецпрокурора, сообщил Пападопулосу о якобы имевшемся у россиян компромате на экс-госсекретаря Хиллари Клинтон — соперницы Трампа на президентских выборах 2016 года. Советник Трампа якобы рассказал об этом австралийскому дипломату, который в свою очередь уведомил ФБР, что послужило причиной для начала расследования спецпрокурора.

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер почти два года вел расследование обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году.

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Напомним, что спецслужбы США инкриминируют вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России. Расследованием этих имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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