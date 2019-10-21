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Трамп: Если Иран сделает некоторые вещи, то мы ударим его так, как никогда прежде

21 октября, 23:42

Может так случиться, что нам придется воевать, - заявил американский президент

Фото: REUTERS/Leah Millis

Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы его страна вела войну с кем бы то ни было, но при этом готов жестко ответить Ирану, если в этом будет необходимость.

"Если Иран сделает некоторые вещи, то мы ударим его так, как никогда прежде", – заявил Трамп.

Он заверил, что не хочет войн в мире. "Однако может так случиться, что нам придется воевать", – предупредил он.

Говоря о том, как можно повлиять на страны, не применяя оружия, Трамп напомнил о способности США оказывать мощное воздействие на экономики других государств.

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Президент объяснил, что не хочет втягивать США в войны, так как возвращение военных США домой из далеких стран — одно из его ключевых предвыборных обещаний.

"Одна из самых ужасных вещей, которые мне приходится делать – это писать письма родителям (погибших военнослужащих – Ред.)", – рассказал Трамп. "Я должен сообщить им, что их ребенок был убит на Ближнем Востоке, причем – непонятно ради чего он отдал там жизнь", – добавил он.

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"Иногда настает время для того, чтобы воевать. Но бывает и время, когда нужно действовать умно, а не воевать", – заключил Трамп.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, Иран усилил поддержку ливанских террористов из "Хезболлы" еще до того, как США вышли из "ядерной сделки" с Тегераном в прошлом году.

"Этот арсенал затем использовался для нападений на нашего союзника Израиль", — сказал дипломат.

Напомним, что ранее Хук оценил потери Ирана от американских санкций, направленных на нефтяной сектор страны, в 50 млрд долларов, что якобы привело к недостатку финансирования поддерживаемых Тегераном группировок.

О недавнем конфликте, который едва не закончился началом военных действий против Ирана – атаке на два танкера в Оманском заливе, – вы можете узнать в видеосюжете:

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Иран США атака угроза Дональд Трамп

Источник: Интерфакс-Украина

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