Трамп готов бросить армию на протестующих: появилась реакция Пентагона

Представители Пентагона обеспокоены угрозами президента Соединенных Штатов применить войска против протестующих. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, некоторые в Пентагоне испытывали глубокий и растущий дискомфорт еще до того, как Трамп объявил, что готов развернуть вооруженные силы для наведения порядка в стране.
В Министерстве обороны США считают, что ситуация пока не требует развертывания военнослужащих действующей армии, если губернаторы штата не дадут четкого аргумента в пользу того, что такие силы необходимы.
"Существует сильное желание, чтобы местные правоохранительные органы были ответственными", – сказал представитель министерства обороны, ссылаясь на законы, запрещающие военным выполнять правоохранительные функции в Соединенных Штатах.
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По данным телеканала, растет недовольство и в Нацгвардии, которую привлекли для подавления протестов.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Федеральное правительство США готово применить национальные вооруженные силы в целях восстановления правопорядка в тех районах страны, где в последние дни произошли крупные беспорядки.
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Тем временем из-за протестов в 40 американских городах объявили комендантский час.
Среди крупнейших городов, где из-за протестов ввели указанные ограничения: Вашингтон (штат Коллумбия), Лос-Анджелес, Сан-Хосе и Сан-Франциско (все в штате Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс), Филадельфия и Питтсбург (оба в штате Пенсильвания), Даллас и Сан-Антонио (оба в штате Техас), Майами, Джексонвилл и Орландо (все в штате Флорида), Колумбус, Цинциннати, Дейтон и Кливленд (все в штате Огайо), Сиэтл (штат Вашингтон), Детройт (штат Мичиган), Миннеаполис и Сент-Пол (оба в штате Миннесота), Луисвилл (штат Кентукки).
Как известно, в ряде штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, который погиб в результате жесткого задержания полицейскими. Всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили, один из них был взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.
Согласно последним оценкам Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 4,4 тыс. человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.
Тем временем, из-за массовых протестов в США закрыли федеральные тюрьмы.
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