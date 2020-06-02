Трамп готов бросить армию на протестующих: появилась реакция Пентагона

В Министерстве обороны США считают, что ситуация пока не требует развертывания военнослужащих действующей армии

Представители Пентагона обеспокоены угрозами президента Соединенных Штатов применить войска против протестующих. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, некоторые в Пентагоне испытывали глубокий и растущий дискомфорт еще до того, как Трамп объявил, что готов развернуть вооруженные силы для наведения порядка в стране.

В Министерстве обороны США считают, что ситуация пока не требует развертывания военнослужащих действующей армии, если губернаторы штата не дадут четкого аргумента в пользу того, что такие силы необходимы.

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"Существует сильное желание, чтобы местные правоохранительные органы были ответственными", – сказал представитель министерства обороны, ссылаясь на законы, запрещающие военным выполнять правоохранительные функции в Соединенных Штатах.

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По данным телеканала, растет недовольство и в Нацгвардии, которую привлекли для подавления протестов.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Федеральное правительство США готово применить национальные вооруженные силы в целях восстановления правопорядка в тех районах страны, где в последние дни произошли крупные беспорядки.

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Тем временем из-за протестов в 40 американских городах объявили комендантский час.

Среди крупнейших городов, где из-за протестов ввели указанные ограничения: Вашингтон (штат Коллумбия), Лос-Анджелес, Сан-Хосе и Сан-Франциско (все в штате Калифорния), Чикаго (штат Иллинойс), Филадельфия и Питтсбург (оба в штате Пенсильвания), Даллас и Сан-Антонио (оба в штате Техас), Майами, Джексонвилл и Орландо (все в штате Флорида), Колумбус, Цинциннати, Дейтон и Кливленд (все в штате Огайо), Сиэтл (штат Вашингтон), Детройт (штат Мичиган), Миннеаполис и Сент-Пол (оба в штате Миннесота), Луисвилл (штат Кентукки).

Видео: Reuters

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Как известно, в ряде штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, который погиб в результате жесткого задержания полицейскими. Всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании Флойда, уволили, один из них был взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Согласно последним оценкам Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 4,4 тыс. человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

Тем временем, из-за массовых протестов в США закрыли федеральные тюрьмы.

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