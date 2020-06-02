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В США из-за массовых протестов закрыли федеральные тюрьмы

2 июня, 08:05

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Такое решение в США приняли впервые за 25 лет

Из-за протестов, которые охватили США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, в стране закрыли все федеральные тюрьмы. Об этом, со ссылкой на Бюро тюрем США, сообщает Government Executive.

"Бюро тюрем ввело национальный локдаун в 16:00 (1 июня по времени восточного побережья США; 23:00 по Киеву) из-за продолжающихся волнений и беспорядков по всей стране", — говорится в сообщении.

Отметим, что такое решение в Штатах приняли впервые за последние 25 лет.

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Ранее мы сообщали, что из-за протестов в 40 американских городах объявили комендантский час.

Напомним, массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в ряде штатов продолжаются с начала прошлой недели. Мужчина умер, после того как полицейские при аресте использовали жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Также отметим, что в США из-за беспорядков стали популярными перцовые баллончики.

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