Трамп готов быть первым, кому в США введут вакцину против коронавируса

Президент США Дональд Трамп готов быть первым человеком в стране, кому введут вакцину от нового коронавируса после завершения ее разработки.

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Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News Channel.

У Трампа поинтересовались, готов ли он быть "одним из первых, кому введут вакцину". "Вы знаете, как это бывает. Если я буду первым, все скажут: "Он такой эгоист, что захотел получить вакцину первым", — ответил президент США.

По его словам, другие признают, что это был бы "очень смелый поступок". "Если от меня захотят этого, если посчитают, что это правильно, я бы совершенно точно стал первым или последним, кому ее введут", — добавил Трамп.

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Ранее он рассказал, сколько в США сделали тестов на коронавирус. "Сегодня количество сделанных у нас тестов превысило 50 млн, это намного больше, чем в любой другой стране мира. Индия с 20 млн тестами на втором месте, но у нас – 50 млн", – сказал Трамп.

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Также американская компания Pfizer может стать первой, чья вакцина от коронавируса пройдет клинические испытания и сможет быть использована, после чего власти США получат от компании 100 млн доз. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

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