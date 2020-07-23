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Трамп спрогнозировал победителя в создании вакцины от коронавируса

23 июля, 03:09

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Администрация президента достигла исторического соглашения с Pfizer о производстве и доставке 100 млн доз вакцины

Американская компания Pfizer может стать первой, чья вакцина от коронавируса пройдет клинические испытания и сможет быть использована, после чего власти США получат от компании 100 млн доз. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, – пишет ТАСС.

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"Моя администрация достигла исторического соглашения с Pfizer о производстве и доставке 100 млн доз вакцины сразу же после ее одобрения. Надеюсь, процесс получения разрешения будет очень быстрым. Мы думаем, у нас есть победитель, и мы также думаем, что другие компании идут следом, и у них очень хорошо обстоят дела с вакцинами. Они идут сильно впереди графика", — сказал он.

Ранее министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что жители США смогут бесплатно или по "доступной цене" получить вакцину от коронавируса, разработку которой финансируют власти страны. По его словам, правительство США получит 100 млн доз вакцины от Pfizer, которые потом будет бесплатно распространять среди американцев. Он отметил, что аналогичным образом обстоят дела с вакцинами, разрабатываемыми компаниями AstraZeneca и Novavax.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в США начались финальные испытания двух вакцин от коронавируса, и в ближайшие недели стоит ожидать последней стадии испытаний еще четырех.

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Координатор исследований в Бразилии Димас Ковас сообщил, что в Бразилии начались испытания вакцины от COVID-19, произведенной китайской фармацевтической компанией Sinovac.

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Также клинические испытания разработанной Оксфордским университетом вакцины от коронавируса в скором времени начнутся в Индии. Проводить испытания будет индийская компания-производитель вакцин Serum Institute, которая сотрудничает с Оксфордским университетом. Однако приступить к данной фазе тестирования вакцины специалисты смогут только после того, как получат соответствующую лицензию от индийских властей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США победитель вакцина коронавирус Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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