Трамп готов стать посредником между Индией и Пакистаном

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Президент США Дональд Трамп заявил, что готов выступить посредником между Индией и Пакистаном в урегулировании ситуации вокруг индийского штата Джамму и Кашмир.

"Я сделаю все возможное для того, чтобы стать посредником", – заметил Трамп.

"Джамму и Кашмир — сложное место. У вас есть индуисты, и у вас есть мусульмане, я бы не сказал, что они хорошо ладят", – прокомментировал президент США ситуацию в индийском штате.

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Трамп сказал, что поднимет вопрос о ситуации в Джамму и Кашмире на выходных с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которого США неоднократно призывали ослабить напряженность в контролируемом Индией регионе.

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсудил по телефону ситуацию в регионе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

Напомним, новый виток эскалации в индийско-пакистанских отношениях начался после отмены особого статуса неспокойного штата Джамму и Кашмир. Штат разделили на две союзные территории — Джамму и Кашмир, которая сохраняет свой законодательный орган (ассамблею), а также Ладакх, у которого не будет регионального парламента.

Помимо того, в Джамму и Кашмире разрешили также, как и в других частях страны, покупать землю выходцам из других регионов, зарезервировали место в госучреждениях для представителей религиозных меньшинств, а также лишили территорию своего флага.

Ранее в этом году Кашмир уже становился эпицентром обострения между двумя государствами – стороны обменивались артиллерийскими ударами, обстрелами, а в результате воздушной баталии Дели лишился двух военных самолетов.

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