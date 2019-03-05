Пакистан и Индия снова обстреляли друг друга из артиллерии

В министерстве обороны Индии подтвердили, что по штату Джамму и Кашмир снова стреляли из артиллерийских орудий

Фото: AFP

Пакистан и Индия снова обстреляли друг друга из артиллерии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e40/e82/5c7e40e821b12.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e40/e82/5c7e40e821b12.jpg 2019-03-05T11:30:10+02:00 Другие страны В министерстве обороны Индии подтвердили, что по штату Джамму и Кашмир снова стреляли из артиллерийских орудий

Индийский приграничный штат Джамму и Кашмир вновь подвергся обстрелам с пакистанской территории, пишет издание Indian Express с ссылкой на официального представителя министерства обороны Индии подполковника Девендер Ананда.

По его словам, военные Пакистана обстреляли сектор Ноушера из минометного и стрелкового оружия, на что индийские военные ответили огнем. Инцидент произошел 5 марта в 11:30 по местному времени (9:00 по киевскому времени) и стал третьим подобным нарушением за последние 36 часов.

Тем временем, на фоне продолжающегося витка насилия с Индией правительство Пакистана снова продлило ограничения на пересечения воздушного пространства республики, о чем сообщили в Управлении гражданской авиации Пакистана.

"Воздушное пространство Пакистана останется закрытым для всех операций до 6 марта 2019 года, 8:00 по времени UTC (10:00 по киевскому времени)", – гласит заявление на сайте ведомства.

Как отмечается, исключения будут сделаны для вылетов и прилетов в международных аэропортах Карачи, Пешавара, Кветты и Исламабада.

Напомним, что воздушное пространство для коммерческих рейсов Исламабад закрыл в минувшую среду после того, как пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир.

Стоит отметить, что эскалация продолжается и до сих пор – вечером в понедельник, 4 марта, истребитель Су-30 ВВС Индии сбил пакистанский беспилотник, который нарушил воздушное пространство страны.

На этом фоне украинское министерство иностранных дел рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в индийские приграничные районы

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