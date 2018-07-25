Трамп готов заключить с Ираном "настоящую" ядерную сделку

Сегодня, 02:21

По словам Трампа, "Иран больше не является той страной, которой он был раньше"

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп, котрый ранее уже называл условие заключения новой сделки с Ираном, заявил, что готов заключить "настоящую сделку" с властями Ирана в ядерной сфере, которая будет отличаться от "предыдущей провальной".

"Мы готовы заключить настоящую сделку, а не заключенную прошлой администрацией провальную сделку, которая была катастрофой", – сказал американский лидер, выступая во вторник в Канзас-Сити (штат Миссури) перед ветеранами американских военных операций за рубежом, сообщает ТАСС.

По словам Трампа, "Иран больше не является той страной, которой он был раньше".

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Ранее в понедельник Трамп резко отреагировал на слова иранского президента Рухани не играть с огнем в отношении Ирана.

Напомним, ранее США в одностороннем порядке вышли из Иранской ядерной сделки, после чего Госдеп потребовал от других государств прекратить покупать иранскую нефть. Против тех, кто продолжит импортировать иранскую нефть, США планируют ввести санкции уже в ноябре 2018 года.

В свою очередь Иран выдвинул "нефтяной" ультиматум США. Тегеран угрожает полностью заблокировать экспорт энергоресурсов из Персидского залива, если США будут препятствовать другим странам покупать иранскую нефть. Как известно, США требуют прекратить импорт нефти из Ирана.
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