Трамп готовит масштабные кадровые перестановки: появились детали

Сегодня, 09:20

К числу министров, чье положение неустойчиво, Politico относит главу МВД Райана Зинке, который ранее стал объектом расследования

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Несколько чиновников кабинета президента США Дональда Трампа и старших помощников находятся в подвешенном состоянии и могут покинуть Белый дом к концу года, пишет издание Politico. Среди чиновников, чья карьера под ударом, издание называет министра внутренней безопасности Кирстьен Нильсен.

Как отмечает газета, Дональд Трамп неофициально заявлял, что готов уволить ее за слабое обеспечение безопасности границ. Заменить ее президент США хотел бы Крисом Кобачом, проигравшим на прошедших промежуточных выборах борьбу за пост губернатора Канзаса. Еще одним претендентом на пост министра Дональд Трамп называл своего давнего друга и соратника Пэма Бонди – генпрокурора Флориды.

К числу министров, чье положение неустойчиво, Politico относит также главу МВД Райана Зинке, который ранее стал объектом расследования, проводимого генеральным инспектором по этике.

На пресс-конференции, посвященной выборам в конгресс, президент США отметил, что "рассматривает" обвинения против Зинке и какие-либо идеи по этому вопросу, возможно, озвучит через неделю.

Politico отмечает, что Дональд Трамп также рассматривает возможность выдвижения на пост генпрокурора США министра труда Александр Акоста.

С уходов Никки Хейли освобождается должность постпреда при ООН. Главным претендентом на нее, по словам высокопоставленного чиновника администрации, является пресс-секретарь госдепартамента США Хизер Нойерт, которую Трамп на прошлой неделе назвал "отличным" сотрудником, отметив, что ее кандидатура "находится в стадии серьезного рассмотрения". Как заявил президент, он, вероятно, примет решение по кандидатуре постпреда при ООН к концу текущей недели.

По данным издания, торговый представитель Роберт Лайтхайзер, возможно, заменит министра торговли Уилберта Росса, остается открытым вопрос о главе аппарата Белого дома Джоне Келли, недовольство которым глава государства выражал неоднократно.

Как сообщил Politico отставной чиновник, прохладные отношения между президентом и Джоном Келли не изменились.

"Келли может уйти завтра или через 12 месяцев, как это и было почти с тех пор, как он начал работу", – отметил он.

Остается неизвестным будущее министра обороны Джеймса Мэттиса, которого президент США недавно назвал "своего рода демократом".

Отметим, Дональд Трамп не исключает возможность дальнейших кадровых перестановок в действующем правительстве, о чем сказал, резюмируя итоги промежуточных выборов в Конгресс США

Напомним, президент США Дональд Трамп отправил Джеффа Сешнса в отставку с поста министра юстиции, генерального прокурора Соединенных Штатов.
США, Белый дом, Трамп
Источник:

Интерфакс

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