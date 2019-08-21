Трамп отменил визит в Данию после отказа обсудить покупку Гренландии

/ Фото: AFP

Визит президента США Дональда Трампа в Данию, который был запланированный на 2–3 сентября, отменен.

Об этом сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По их данным, в настоящий момент поездка президента в Данию отменена.

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Ранее во вторник Трамп сообщил в Twitter, что отложил запланированную встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу Соединенным Штатам Гренландии.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщило о заинтересованности Трампа в покупке Гренландии Соединенными Штатами. В начале прошлого века США уже приобрели другую датскую колонию, которая ныне именуется Американскими Виргинскими островами.

В воскресенье американский лидер подтвердил, что Соединенные Штаты могли бы быть заинтересованы в приобретении Гренландии. Как заметил Трамп, "по своей сути это крупная сделка по приобретению недвижимости".

В ответ на это некоторые датские политики назвали подобную информацию всего лишь неудачной шуткой, выразив уверенность, что правительство подобного не допустит.

А вот официальный Копенгаген действительно заверил Вашингтон в том, что не станет продавать США самый крупный остров на планете.

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