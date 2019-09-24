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Трамп и Дуда назвали "Северный поток — 2" угрозой для энергобезопасности Европы

24 сентября, 00:59

Президенты обсудили, как лучше остановить этот проект

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

Укладка "Северного потока - 2". Архивное фото: Nord Stream 2 AG

Президенты Польши и США Анджей Дуда и Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке, где в эти дни начинается общеполитическая дискуссия на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, обсудили, как помешать строительству газопровода "Северный поток — 2", который они сочли угрозой для энергетической безопасности Европы. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Оба президента признали, что газопровод „Северный поток — 2" является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект", — отмечается в документе.

Напомним, в июле 2019 года глава OMV Райнер Зеле заявил, что время запуска "Северного потока – 2" зависит от последнего разрешения Дании, а пока проект реализуется согласно установленным срокам.

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В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отметила, что газопровод не оправдает надежд России, поскольку на него уже распространяется законодательство Евросоюза.

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"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю из России в Германию в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

Уже в четверг, 19 сентября, в Брюсселе возобновятся трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ЕС о заключении нового контракта о транзите российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит газа с "Газпромом" истекает 31 декабря этого года. Украина при поддержке ЕС предложила России заключить контракт на 10 лет, согласно которому украинская ГТС будет транспортировать 60 млрд кубометров газа ежегодно с возможностью дополнительного транзита 30 млрд кубометров.

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Польша США Трамп Дуда Северный поток 2

Источник: ТАСС

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