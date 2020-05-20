Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,02
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп интересуется, почему Китай блокировал вирус в Ухане, но не воспрепятствовал его распространению по всему миру

20 мая, 02:16

Елена Кузьмич

«Почему они не пустили к себе нас? Мы бы помогли решить проблему», - сказал Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, хочет узнать, почему Китай эффективно сдержал распространение коронавируса на своей территории, в частности, в Ухане, но не смог предотвратить его распространение в других странах.

"Почему они заблокировали вирус в Ухане, не пустив в другие районы. И при этом – не воспрепятствовали распространению по всему миру?" – риторически спросил он.

"И почему они не пустили к себе нас? Мы бы помогли решить проблему", – заметил Трамп.

Реклама

Американский лидер признался, что его отношение к торговому соглашению с Китаем, заключенному в начале этого года, меняется, причем – не в лучшую сторону.

Пересмотреть отношение к соглашению его вынудила ситуация с пандемией зародившегося в Китае коронавируса COVID-19. Трамп в очередной раз раскритиковал то, как власти КНР решали проблему с этим заболеванием.

В тренде
Белые тапочки под Белым домом: в США прошла трогательная акция памяти погибших от COVID-19 медиков (фото)

Напомним, что Трамп и его сторонники неоднократно пытались возложить на Китай ответственность за распространение коронавируса в мире.

Также американский президент заявлял, что рассматривает повышение пошлин на ввоз китайских товаров в качестве одной из мер компенсации потерь, вызванных распространением COVID-19.

Реклама

Ранее Трамп похвастался разработкой вакцин и препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай США коронавирус Дональд Трамп Ухань

Источник: Интерфакс

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фото
Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фотоFun
Ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19: найден важный симптом
Ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19: найден важный симптомДругие страны
Американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России по Крыму и Донбассу
Американский дипломат сделал жесткое заявление в адрес России по Крыму и ДонбассуСША
Глобальный вызов: США и Германия обсудили российскую агрессию против Украины
Глобальный вызов: США и Германия обсудили российскую агрессию против УкраиныПолитика
Трамп внес в Сенат кандидатуру нового посла США в Украине
Трамп внес в Сенат кандидатуру нового посла США в УкраинеСША
Власти США объяснили высокую смертность от коронавируса среди американцев
Власти США объяснили высокую смертность от коронавируса среди американцевСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...