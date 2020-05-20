Трамп интересуется, почему Китай блокировал вирус в Ухане, но не воспрепятствовал его распространению по всему миру

«Почему они не пустили к себе нас? Мы бы помогли решить проблему», - сказал Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, хочет узнать, почему Китай эффективно сдержал распространение коронавируса на своей территории, в частности, в Ухане, но не смог предотвратить его распространение в других странах.

"Почему они заблокировали вирус в Ухане, не пустив в другие районы. И при этом – не воспрепятствовали распространению по всему миру?" – риторически спросил он.

"И почему они не пустили к себе нас? Мы бы помогли решить проблему", – заметил Трамп.

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Американский лидер признался, что его отношение к торговому соглашению с Китаем, заключенному в начале этого года, меняется, причем – не в лучшую сторону.

Пересмотреть отношение к соглашению его вынудила ситуация с пандемией зародившегося в Китае коронавируса COVID-19. Трамп в очередной раз раскритиковал то, как власти КНР решали проблему с этим заболеванием.

Напомним, что Трамп и его сторонники неоднократно пытались возложить на Китай ответственность за распространение коронавируса в мире.

Также американский президент заявлял, что рассматривает повышение пошлин на ввоз китайских товаров в качестве одной из мер компенсации потерь, вызванных распространением COVID-19.

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Ранее Трамп похвастался разработкой вакцин и препаратов для лечения коронавирусной инфекции.

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