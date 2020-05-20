Трамп интересуется, почему Китай блокировал вирус в Ухане, но не воспрепятствовал его распространению по всему миру

Президент США Дональд Трамп заявил, хочет узнать, почему Китай эффективно сдержал распространение коронавируса на своей территории, в частности, в Ухане, но не смог предотвратить его распространение в других странах.
"Почему они заблокировали вирус в Ухане, не пустив в другие районы. И при этом – не воспрепятствовали распространению по всему миру?" – риторически спросил он.
"И почему они не пустили к себе нас? Мы бы помогли решить проблему", – заметил Трамп.
Американский лидер признался, что его отношение к торговому соглашению с Китаем, заключенному в начале этого года, меняется, причем – не в лучшую сторону.
Пересмотреть отношение к соглашению его вынудила ситуация с пандемией зародившегося в Китае коронавируса COVID-19. Трамп в очередной раз раскритиковал то, как власти КНР решали проблему с этим заболеванием.
Напомним, что Трамп и его сторонники неоднократно пытались возложить на Китай ответственность за распространение коронавируса в мире.
Также американский президент заявлял, что рассматривает повышение пошлин на ввоз китайских товаров в качестве одной из мер компенсации потерь, вызванных распространением COVID-19.
Ранее Трамп похвастался разработкой вакцин и препаратов для лечения коронавирусной инфекции.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк