Трамп категорически отверг утверждения об исходящей от него угрозе НАТО

Европа на невыгодных для американцев условиях торгует с США, полагает президент

Фото: AFP

Президент США республиканец Дональд Трамп категорически отверг утверждения политических оппонентов об исходящей от него угрозе существованию Организации Североатлантического договора (НАТО).

С заявлением о том, что НАТО исчезнет через 4 — 5 лет в случае переизбрания Трампа главой американской администрации, выступил ранее бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден.

"НАТО целиком пользовалась им (Байденом — прим. Ред.) и [предыдущим] президентом [США демократом Бараком] Обамой. Мы (Соединенные Штаты — прим. Ред.) платили практически за всю НАТО. Мы защищаем [другие] стран, но эти страны должны защищаться сами при нашей поддержке. Они должны вносить [адекватный] вклад [в бюджет Североатлантического альянса]", — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме перед вылетом на выходные дни в свое имение в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

"В свой первый год [пребывания у власти] я добился перечисления этими странами более 100 млрд долларов [в бюджет НАТО сверх уже внесенных ими взносов]. Байден ни черта не соображал в том, чем занимался — как и президент Обама. НАТО этим пользовалась. А теперь они (другие страны — члены блока — прим. Ред.) платят [больше]. Они все еще должны нам (США — прим. Ред.) много денег. Байден этого не знает, он просто глупец. А мы (нынешние власти США — прим. Ред.) — знаем", — продолжал Трамп.

"С НАТО все хорошо, — убежден американский лидер, — но она должна платить свою долю". "Президент Обама и вице-президент Байден ничего не понимали. Ими пользовались Китай, НАТО, все страны, с которыми они (Обама и Байден — прим. Ред.) вели дела", — считает Трамп.

В связи с этим он также в очередной раз подверг критике существующие торговые договоренности между Америкой и Европой. Европа на невыгодных для американцев условиях торгует с США, полагает президент.

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году все европейские страны взяли на себя обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП в течение 10 лет. Между тем согласно финансовой статистике, опубликованной в марте в последнем годовом отчете генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, к 2024 году ряд ведущих европейских государств альянса, в частности, ФРГ заветной цифры не достигнут. Сама Германия заявляет о готовности поднять свои военные расходы к 2025 году максимум до 1,5% ВВП. Трамп резко критикует за это власти ФРГ.

Напомним, Трамп оконфузился во время речи ко Дню независимости США. Президент США заявил, что во время войны за независимость американская армия захватила аэропорты англичан.

Тем временем, военные разведки стран НАТО усиливают сотрудничество с Украиной из-за агрессии России. ГУР и разведки Альянса начали оценку новых возможных угроз со стороны агрессора.

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