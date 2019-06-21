Военные разведки стран НАТО усиливают сотрудничество с Украиной из-за агрессии России

ГУР и разведки Альянса начали оценку новых возможных угроз со стороны агрессора

Василий Бурба (справа). Фото: ГУР.

Из-за возможной подготовки России к новой агрессии против Украины, Главное управление разведки Министерства обороны усиливает взаимодействие с военными разведками стран-членов НАТО.

Так, начальник Главного управления разведки Минобороны, генерал-полковник Василий Бурба совершил визит в страны Балтии – Литву, Латвию и Эстонию, где во время переговоров с руководителями разведывательных структур стран Североатлантического альянса обнародовал очередные доказательства военной активизации России на оккупированных территориях Украины и вблизи границ стран Европы.

В результате стороны с целью своевременного выявления признаков подготовки России к расширению вооруженной агрессии против Украины и возможных военных действий РФ в регионах Черного и Балтийского морей договорились о значительном увеличении объемов обмена разведывательной информацией. Подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере разведывательной деятельности

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Сейчас военные разведки ГУР и НАТО начали подготовку разведывательных оценок действий страны-агрессора.

Начальник украинской военной разведки наладил обмен опытом с европейскими коллегами в противодействии российской агрессии по ключевым направлениям разведывательной деятельности, в частности в области кибернетической разведки.

Как сообщали новости "Сегодня", год назад в Киев из-за агрессии России съезжались главы военных разведок. Страны Черноморско-Азовского региона встревожены новой растущей угрозой.

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