Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп может наложить вето на проект бюджета Пентагона

10 июля, 04:11

Сенат Конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на 750 млрд долларов на 2020-й финансовый год

Фото: Pixabay

Президент США Дональд Трамп может наложить вето на рассматриваемый в Палате представителей Конгресса США проект оборонного бюджета на 733 млрд долларов на 2020-й финансовый год, который начинается 1 октября, если законодатели обеих палат его одобрят.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Американское правительство недовольно тем, что контролируемая демократами нижняя палата законодательного органа выделяет Пентагону 733 млрд долларов вместо запрошенных ранее 750 млрд долларов. Если данная версия проекта бюджета "будет представлена президенту в своем нынешнем виде, его советники порекомендуют ему наложить вето" на документ, говорится в заявлении Белого дома. В нем также отмечается, что "ряд положений законопроекта, вызывают глубокую обеспокоенность".

Инициатива Палаты представителей направлена, в частности, на ограничение возможности президента перенаправлять выделяемые законодателями средства из бюджета Пентагона на строительство стены на американо-мексиканской границе, а также ограничивает возможности главнокомандующего по отправке войск на эту границу. Так, в заявлении Белого дома подчеркивается, что вашингтонская администрация "решительно возражает" против положений, касающихся границы.

Исполнительная власть также "решительно возражает" против предложения демократов запретить размещение ядерных боезарядов малой мощности на баллистических ракетах, установленных на подводных лодках. Оппоненты Трампа утверждают, что такие боеголовки повысят риск развязывания ядерной войны, в то время как администрация называет это "взвешенным ответом на эскалацию реальной угрозы".

Белый дом выступает против положений, которые исключают финансирование для разработки ответных мер после выхода Соединенных Штатов из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также запрещают выделение средств на выход Вашингтона из Договора по открытому небу. Первое, как отмечается в заявлении, приведет к тому, что союзники по НАТО "поставят под сомнение" решимость США "гарантировать, что Россия не сможет добиться военного преимущества за счет нарушения договора". В отношении ДОН Белый дом указал, что только президент "имеет конституционные полномочия приостанавливать, прекращать или выходить из договоров".

В конце июня Сенат Конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на 750 млрд долларов на 2020-й финансовый год. В Палате представителей Конгресса США рассматривается своя версия проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год. После вероятного принятия этой инициативы конгрессменами в ближайшие дни, законодателям обеих палат потребуется согласовать детали обоих проектов. Оба документа содержат значительные различия.

Напомним, недавно Конгресс США утверждал бюджет, который предусматривает 250 млн долларов для Украины. Отмечается, что из указанной суммы 50 миллионов долларов предлагают направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.


Как сообщалось, 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.

В свою очередь военный эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, куда уйдут 700 млн долларов помощи Украине от США. Он уверен, что финансовая помощь, которую выделили Украине в 2019 году, точно пойдет на усовершенствование оборонной сферы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег бюджет, Белый дом, Пентагон, Трамп

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп может наложить вето на проект бюджета Пентагона". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, кто временно возглавит Пентагон

Сегодня, 02:53

Президент США Дональд Трамп сообщил, что предыдущий и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан решил отказаться от борьбы за "постоянный" пост министра обороны

Если не сдерживать Россию, увеличится угроза вооруженного конфликта – Пентагон

2 июля, 08:33

Пентагон выпустил документ "Стратегические намерения России"

Никто не скроется: лазер Пентагона найдет человека по сердцебиению

2 июля, 07:11

Jetson способен на расстоянии идентифицировать человека с точностью до 95%

США не будут размещать в Европе ядерные ракеты – глава Пентагона

27 июня, 14:18

Америка не хочет начинать новую гонку вооружений, уверяет Марк Эспер

США рассчитывают, что союзники поддержат любые действия США против Ирана

26 июня, 03:48

Но власти желают наладить дипломатические контакты с представителями Тегерана

И.о. главы Пентагона Шанахан провел последний рабочий день в этой должности

22 июня, 03:43

Шанахан решил отказаться от борьбы за пост министра обороны

Слова излишни: в сети сравнили фото пляжей в Кирилловке и Ялте

Как перестать потеть

Зеленская появилась перед канадскими чиновниками в новом образе

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать

Стало известно, сколько россиян одобряют оккупацию Донбасса

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Шестое массовое вымирание Земли начнется в 2100 году

Перед ним вставали на колени даже зеки

У Зеленского обвинили Порошенко в возвращении России в ПАСЕ

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Распродажа, которую ждал весь город . Блендеры со скидками

Доллар по 24? Все может быть

Вчера, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Вчера, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

8 июля, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

7 июля, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Порошенко пригрозил физической расправой за выкрики "ганьба"

Кадырова снимут – произойдет ужасное

Самые красивые выпускницы Киева в Instagram (фото)
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь