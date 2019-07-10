Трамп может наложить вето на проект бюджета Пентагона

Сенат Конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на 750 млрд долларов на 2020-й финансовый год

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Президент США Дональд Трамп может наложить вето на рассматриваемый в Палате представителей Конгресса США проект оборонного бюджета на 733 млрд долларов на 2020-й финансовый год, который начинается 1 октября, если законодатели обеих палат его одобрят.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Американское правительство недовольно тем, что контролируемая демократами нижняя палата законодательного органа выделяет Пентагону 733 млрд долларов вместо запрошенных ранее 750 млрд долларов. Если данная версия проекта бюджета "будет представлена президенту в своем нынешнем виде, его советники порекомендуют ему наложить вето" на документ, говорится в заявлении Белого дома. В нем также отмечается, что "ряд положений законопроекта, вызывают глубокую обеспокоенность".

Инициатива Палаты представителей направлена, в частности, на ограничение возможности президента перенаправлять выделяемые законодателями средства из бюджета Пентагона на строительство стены на американо-мексиканской границе, а также ограничивает возможности главнокомандующего по отправке войск на эту границу. Так, в заявлении Белого дома подчеркивается, что вашингтонская администрация "решительно возражает" против положений, касающихся границы.

Исполнительная власть также "решительно возражает" против предложения демократов запретить размещение ядерных боезарядов малой мощности на баллистических ракетах, установленных на подводных лодках. Оппоненты Трампа утверждают, что такие боеголовки повысят риск развязывания ядерной войны, в то время как администрация называет это "взвешенным ответом на эскалацию реальной угрозы".

Белый дом выступает против положений, которые исключают финансирование для разработки ответных мер после выхода Соединенных Штатов из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также запрещают выделение средств на выход Вашингтона из Договора по открытому небу. Первое, как отмечается в заявлении, приведет к тому, что союзники по НАТО "поставят под сомнение" решимость США "гарантировать, что Россия не сможет добиться военного преимущества за счет нарушения договора". В отношении ДОН Белый дом указал, что только президент "имеет конституционные полномочия приостанавливать, прекращать или выходить из договоров".

В конце июня Сенат Конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на 750 млрд долларов на 2020-й финансовый год. В Палате представителей Конгресса США рассматривается своя версия проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год. После вероятного принятия этой инициативы конгрессменами в ближайшие дни, законодателям обеих палат потребуется согласовать детали обоих проектов. Оба документа содержат значительные различия.

Напомним, недавно Конгресс США утверждал бюджет, который предусматривает 250 млн долларов для Украины. Отмечается, что из указанной суммы 50 миллионов долларов предлагают направить исключительно для предоставления летального оружия оборонного характера.

Как сообщалось, 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.

В свою очередь военный эксперт Олег Стариков в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, куда уйдут 700 млн долларов помощи Украине от США. Он уверен, что финансовая помощь, которую выделили Украине в 2019 году, точно пойдет на усовершенствование оборонной сферы.

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