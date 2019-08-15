Трамп наладил с Путиным хорошие отношения — Болтон

Трамп надеется, что его личные отношения с Путиным приведут к чему-то большему

/ Фото: AFP

Американский лидер Дональд Трамп считает, что наладил с российским президентом Владимиром Путиным очень хорошие личные отношения. Об этом заявил помощник хозяина Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в интервью радиостанции "Голос Америки".

"Как я думаю, президент Трамп считает, что у него очень хорошие личные отношения с президентом Путиным", — цитирует помощника президента журналист радиостанции Джефф Сэлдин в Twitter.

"Существует много вопросов, по которым у нас есть разногласия, без сомнения, Трамп надеется, что его личные отношения с Путиным приведут к чему-то большему", — резюмировал Болтон.

Реклама

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече на полях саммита G20 в Осаке с президентом РФ Владимиром Путиным поднял тему украинских моряков, которые находятся в российской тюрьме.

В тренде В России пьяный десантник одним ударом убил "коллегу"

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин и Трамп "говорили об Иране, Сирии, Украине, президент США спрашивал про военных украинских моряков, говорили о других региональных проблемах, о международной торговле".

В свою очередь глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский рассказал в комментарии сайту "Сегодня", на какую уступку может пойти президент России на встрече с Трампом. Пойдя навстречу с американским лидером, Путин может "убить сразу нескольких зайцев" и извлечь выгоду, считает эксперт.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама