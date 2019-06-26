Трамп намерен добиваться свержения президента Венесуэлы

Спецпосланник США по Венесуэле исключил участие Мадуро в работе нового правительства народного единства в этой стране

Фото: REUTERS/Leah Millis.

Президент США Дональд Трамп остается привержен политике давления, направленной на смещение нелегитимного правителя Венесуэлы Николаса Мадуро и перехода власти к временному президенту и лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

Об этом во вторник заявил спецпосланник США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Дипломат исключил участие Мадуро в работе нового правительства народного единства в Венесуэле. "Трудно понять, как он станет частью решения (проблемы) или может стать частью переходного правительства", – сказал Абрамс журналистам.

Приводя примеры того, что Венесуэла остается внешнеполитическим приоритетом для администрации США, Абрамс сказал, что Трамп поднял венесуэльскую тему на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 20 июня.

В свою очередь, вице-президент Майк Пенс прибыл в Майами, чтобы помочь отправить корабль ВМС США USNS Comfort с медицинской миссией в Южную Америку для оказания помощи венесуэльским беженцам.

Не вдаваясь в подробности, Абрамс сказал, что уже 54 страны объявили о своей поддержке временного президента Гуайдо и что число таких стран скоро вырастет еще.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

Напомним, в январе-2019, на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми, и дошло до серьезных стычек:

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