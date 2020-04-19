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Трамп напомнил Китаю об ответственности за сокрытие фактов о коронавирусе

19 апреля, 03:51

Елена Вус

В последние дни он регулярно говорит о том, что Китай и ВОЗ могли скрывать важные данные о коронавирусе

Китай должен будет понести ответственность, если выяснится, что он преднамеренно скрывал данные о коронавирусе COVID-19, заявил президент США Дональд Трамп.

"Если они преднамеренно скрывали, то да, должны быть последствия", – сказал он на брифинге в Белом доме.

При этом Трамп отметил, что если Китай просто совершил ошибку, то это не так страшно. "Ошибки случаются", – заявил президент США.

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В последние дни Трамп регулярно говорит о том, что Китай и ВОЗ могли скрывать важные данные о коронавирусе, распространившемся по всему миру из китайского города Ухань.

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Франция и Великобритания разделяют высказанные американским президентом Дональдом Трампом сомнения насчет правдоподобности предоставленных Китаем данных о вспышке коронавирусной эпидемии и борьбе с ней.

Напомним, ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в том, что из-за ее действий коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

На этом фоне Белый дом временно прекратил финансирование ВОЗ на время расследования реакции организации на кризис с COVID-19.

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Китай коронавирус Дональд Трамп COVID-19

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