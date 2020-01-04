Трамп наругал советника из-за Путина: подробности скандала

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Вскоре после своей инаугурации американский президент Дональд Трамп обругал сотрудников Белого дома, которые не соединили его с президентом России Владимиром Путиным, когда тот звонил.

Как сообщает Business Insider, о случившемся рассказал в своей книге "Трамп и его генералы: Цена Хаоса" американский журналист Питер Берген.

Он пишет, что во время ланча в Вашингтоне 27 января 2017 года британский премьер Тереза Мэй спросила у Трампа, говорил ли он с Путиным, на что тот ответил отрицательно.

После этого на тот момент советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сказал Трампу: "Сэр, мы сейчас договариваемся об этом разговоре. Президент Путин звонил несколько дней назад, но мы пока не смогли вместить это в ваше расписание".

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Трампа это настолько расстроило, что он прямо при Мэй обругал Флинна.

"Вы шутите? Владимир Путин пытался позвонить мне, и вы его не соединили? О чем, черт возьми, вы думали?" - сказал он.

Кроме того, по словам Питера Бергена, президент США назвал Путина "единственным человеком в мире, который может уничтожить" Соединенные Штаты и позднее раскритиковал решение его команды отложить звонок.

"Как такое может быть, что мне звонит Путин, а вы не соединяете? Я не знаю, что вы, ребята, делаете", — заключил Трамп.

Любопытно, что вскоре после этого, 13 февраля, Майкл Флинн шел в отставку из-за обвинений в утаивании содержания своих разговоров с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время должность посла России в США.

Напомним, что, кроме того, в августе этого года Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в G8. По его словам, бывший президент США Барак Обама выступал за исключение РФ из "Большой восьмерки", потому что политика Путина оказалась эффективнее.

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