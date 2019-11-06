Трамп нашел "глубокий смысл" в опозорившей его опечатке

Дональд Трамп / Фото: Flickr

Американский президент Дональд Трамп рад победе на скачках лошади, названной в честь одной из его самых известных опечаток, которых он, в силу любви к соцсетям, допустил уже немало.

Об этом хозяин Белого дома сообщил на своей странице в Twitter, комментируя публикацию представителя аудиторской компании PricewaterhouseCoopers Митча Рошеля о победе лошади Covfefe на турнире Breeder's Cup в Калифорнии. Он добавил, что "названный в честь опечатки" скакун выиграл 6 из 8 последних заездов.

"Прекрасно! Но почему вы думаете, что это была опечатка? Может быть, в этом есть глубокий смысл!" – написал по этому поводу Трамп 4 ноября.

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Напомним, что в мае 2017 года в микроблоге Трампа появился один из самых загадочных "твитов": "Несмотря на постоянно негативное covfefe прессы". И хотя вскоре запись была удалена, это привлекло внимание прессы.

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Журналисты сделали вывод, что, судя по контексту, президент хотел пожаловаться на необъективное освещение в СМИ его деятельности на посту.

И если эта опечатка оказалась довольно безобидной, позже Дональд Трамп неоднократно ошибался в именах высокопоставленных иностранных лидеров. Так, в июне он назвал наследника британского престола принца Уэльского Чарльза "Принцем Китов", перепутав Prince of Wales с Whales.

А в октябре он оговорился и в эфире телеканала Fox News назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского президентом России.

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