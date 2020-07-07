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Трамп настаивает на открытии школ, несмотря на более 3 млн больных COVID-19

7 июля, 05:00

Елена Вус Елена Вус

По его данным, смертность от заболевания в США почти на самом низком уровне в мире

В США с начала пандемии коронавируса COVID-19 по состоянию на вторник, 7 июля, число инфицированных достигло 3 млн 29 тыс. 704 человек.

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Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometer, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями.

Так, от связанных с коронавирусом заболеваний в стране скончались 132 тыс. 852 заразившихся. На 1 млн населения в Соединенных Штатах скончался 401 человек.

Всего в штатах вылечились от коронавируса 906 тысяч 763 человека.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп заявил, что уровень смертности от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 упал в США на 39%.

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"Смертность от китайского вируса снизилась на 39%, в то время как наша замечательная программа тестирования продолжает значительно лидировать в мире" — написал президент. в Twitter

По его данным, смертность от заболевания в США "почти на самом низком уровне в мире".

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"Кроме того, число смертей в США значительно снизилось, стало в десять раз меньше по сравнению с пиком пандемии. Школы должны быть открыты осенью", — добавил глава государства.

Напомним, ранее ученый Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предупредил, что скорость распространения коронавируса может увеличиваться в случае его мутации.

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А директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд считает, что на самом деле число переболевших может быть в десять раз выше и достигать 25 млн человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США школа заражение коронавирус Дональд Трамп COVID-19

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