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Трамп настроен пригласить Путина на саммит G7

11 августа, 05:29

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Власти США пока не отсылали официальных приглашений на саммит лидерам других государств

Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил бы на саммит Группы семи российского лидера Владимира Путина, – пишет ТАСС.

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"Я непременно пригласил бы его на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо. Мы пригласим некоторых людей, которые не входят в G7, некоторые уже приняли приглашение", — добавил американский президент.

Трамп рассматривает возможность провести саммит G7 после всеобщих выборов в США, которые намечены на ноябрь. "Я больше настроен на то, чтобы сделать это когда-нибудь после выборов", — сказал он.

"Мы собирались сделать это в сентябре, и они хотели так сделать, это могла быть телеконференция или личная встреча, но я теперь предлагаю сделать это когда-нибудь после выборов, когда будет немного побольше времени, чтобы об этом подумать, G7 — это очень важно", — убежден президент.

"Мы будем проводить это после выборов, я думаю, что атмосфера будет лучше для G7, я думаю, что будет просто более хорошая, спокойная атмосфера для G7", — подчеркнул хозяин Белого дома.

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По его словам, власти США пока не отсылали официальных приглашений на саммит лидерам других государств. "Нет, мы пока не отсылали приглашения", — сказал он.

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Трамп ранее объявлял о планах перенести саммит Группы семи с конца июня на сентябрь и о желании пригласить на эту встречу Россию, Австралию, Индию и Республику Корея.

Ранее сообщалось, почему саммит G7 опасен для Украины.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с Путиным" .

Напомним, Трамп уже не впервые предлагает вернуться к формату G8 – с участием России. Однако в прошлом году саммит принимала Франция, президент которой Эммануэль Макрон решил обойтись без присутствия представителей страны-оккупанта.

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США саммит Дональд Трамп Владимир Путин саммит G7

Источник: ТАСС

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