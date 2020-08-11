Трамп настроен пригласить Путина на саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что пригласил бы на саммит Группы семи российского лидера Владимира Путина, – пишет ТАСС.
"Я непременно пригласил бы его на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо. Мы пригласим некоторых людей, которые не входят в G7, некоторые уже приняли приглашение", — добавил американский президент.
Трамп рассматривает возможность провести саммит G7 после всеобщих выборов в США, которые намечены на ноябрь. "Я больше настроен на то, чтобы сделать это когда-нибудь после выборов", — сказал он.
"Мы собирались сделать это в сентябре, и они хотели так сделать, это могла быть телеконференция или личная встреча, но я теперь предлагаю сделать это когда-нибудь после выборов, когда будет немного побольше времени, чтобы об этом подумать, G7 — это очень важно", — убежден президент.
"Мы будем проводить это после выборов, я думаю, что атмосфера будет лучше для G7, я думаю, что будет просто более хорошая, спокойная атмосфера для G7", — подчеркнул хозяин Белого дома.
По его словам, власти США пока не отсылали официальных приглашений на саммит лидерам других государств. "Нет, мы пока не отсылали приглашения", — сказал он.
Трамп ранее объявлял о планах перенести саммит Группы семи с конца июня на сентябрь и о желании пригласить на эту встречу Россию, Австралию, Индию и Республику Корея.
Ранее сообщалось, почему саммит G7 опасен для Украины.
Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с Путиным" .
Напомним, Трамп уже не впервые предлагает вернуться к формату G8 – с участием России. Однако в прошлом году саммит принимала Франция, президент которой Эммануэль Макрон решил обойтись без присутствия представителей страны-оккупанта.
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