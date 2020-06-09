Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с Путиным

Подобные заявления президент США делал и в 2018 году, но на сегодняшний день Россия Трампу очень нужна против Китая

После того, как Ангела Меркель отказалась приехать на 45-й саммит G7, который должен был пройти в США 10-12 июня, Дональд Трамп перенес его на сентябрь. Лидеры "семерки" надеются, что к тому времени эпидемиологическая ситуация в мире улучшится. К тому же, это выгодно и самому Трампу, который получит хорошую картинку накануне президентских выборов в ноябре.

Однако неожиданно для всех президент США заявил, что пригласит на встречу "Большой семерки" Индию, Южную Корею, Австралию и Россию. В ЕС уже раскритиковали Трампа, сказав, что пока Путин не изменит свою политику, в G7 ему не место. Жестко высказались Германия, Канада и Британия. А что по поводу остальных? В прошлом году Эммануэль Макрон поддерживал идею возвращения России в G7. По информации американской прессы, Трамп уже отправил хозяину Кремля личное приглашение на саммит. Сайт "Сегодня" выяснял, может ли "клуб семи" снова стать "Большой восьмеркой" и как это скажется на Украине.

Унижение для Путина

Если бы не пандемия коронавируса, которая больно ударила по всему миру, саммит G7 прошел бы в резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде с 10 по 12 июня. И, несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в Америке, где количество новых заражений и смертей от Covid-19 снижается довольно медленно, отменять саммит "Большой семерки" Трамп не собирался. Более того, он говорил, что проведение такого мероприятия станет сигналом, что США возвращаются к нормальной жизни.

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Планы Дональда Трампа сломала Ангела Меркель. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлерин не может согласиться на личное участие в саммите и поездку в Вашингтон, учитывая общую ситуацию с пандемией. После этого президенту США ничего другого не оставалось, кроме перенести встречу сильных мира сего на сентябрь.

Однако, коллег Трампа по G7 ждал еще один сюрприз. Неожиданно президент США предложил пригласить на саммит "семерки" Индию, Южную Корею, Австралию и Россию. В комментарии радио Fox News Трамп заявил, что с Россией необходимо говорить, несмотря на ее политику на международной арене и незаконную аннексию Крыма: "Это не вопрос того, что он (Путин – Авт.) сделал. Это вопрос здравого смысла".

По информации The New York Times, Белый дом уже направил Владимиру Путину личное приглашение, невзирая на то, что в 2014 году Россию исключили из G8 за грубое нарушение международного права – аннексию и оккупацию Крыма, и интервенцию на Донбасс.

Решение Трампа пригласить на саммит Путина раскололо "семерку". В Кабинете британского премьера Бориса Джонсона резко раскритиковали предложение Трампа пригласить на саммит G7 Россию. Премьер Канады Джастин Трюдо напомнил, что Россию из "Большой восьмерки" исключили за вторжение в Украину, и свою политику она не меняет. В Берлине также заявили, что в причинах исключения России из "восьмерки" с 2014-го ничего не изменилось. Но ни один из них не заявил, будет ли бойкотировать саммит "семерки", если Путин туда все-таки приедет. Президент Франции Эммануэль Макрон воздержался от комментариев, хотя в прошлом году горячо поддерживал идею возвращения Путина в G7. А вот глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо обещал изучить предложение Трампа.

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Бывший министр иностранных дел Павел Климкин прогнозирует, что лето и осень станут для Украины очень опасным периодом, поскольку Владимир Путин будет внимательно смотреть за ходом президентской кампании в США и попытается поднять ставки перед такими важными саммитами, как G7.

"Во-первых, он будет пытаться продвигать идею саммита постоянных членов Совета Безопасности во время Генассамблеи ООН. Также он будет думать, стоит ли ему принять участие в качестве приглашенного гостя в саммите "Большой семерки". Хотя для него это унижение, это возвращение в ельцинские времена, когда Россия не была членом "Большой семерки". Но если у Путина будет шанс на какой-то "договорняк" и возможность смягчения санкций… Это то, к чему он стремится, не только с точки зрения внешней политики. Это, наверное, единственное, что можно продать россиянам в сфере внутренней политики", – сказал сайту "Сегодня" Павел Климкин.

Пешка в "войне" с Китаем

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскритиковал предложение Трампа. Однако, по его словам, будучи страной-хозяйкой саммита G7-2020, США могут отправлять разовые приглашения, но не менять сам формат саммита. Джастин Трюдо, к примеру, мог бы пригласить украинского президента Владимира Зеленского. В целом же предложение пригласить Путина на G7-2020 выглядит, как внешнеполитический "трампизм" – эксперименты за пределами официального внешнеполитического курса США. Скорее всего, по словам эксперта Центра глобалистики "Стратегия XXI" Елены Снигирь, Трамп таким образом пытается использовать Россию для воздействия на Китай в вопросах, которые действительно тревожат США, например, по новым договоренностям в ядерной сфере.

"Бывшая "Большая восьмерка" – это клуб крупных экономик, которые разделяют общие (западные) ценности. Туда, например, не входят другие мировые экономические потуги, сильные игроки, такие, как Китай и Индия. Россию приняли туда фактически авансом, учитывая ее задекларированные в 90-х намерения развиваться демократическим путем и быть конструктивным участником. Но Россия его не оправдала. Поэтому, на самом деле, под большим вопросом вообще возвращение России в G7 когда-либо. При этом следует понимать, что возврат в "Большую восьмерку" для России – это больше имиджевый вопрос. Политический интерес РФ состоит не в возвращении в этот клуб, а в создании такого клуба мировых игроков, где решались бы вопросы регионального доминирования и голос РФ воспринимался бы на равных. "Большая семерка" сегодня – совсем не об этом. И именно поэтому РФ уже заявила, что G7 неполноценна без Китая", – сказала сайту "Сегодня" Елена Снигирь.

Во-первых, стоит напомнить, что предложение Дональда Трампа вернуть Россию в "Большую семерку" уже не первое. Подобные заявления он делал и в 2018 году. Во-вторых, по словам члена правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анны Шелест, на сегодняшний день Россия Трампу очень нужна против Китая.

"Какой-то альянс Москва-Пекин – это для него наихудший вариант, который только можно себе представить. Беря во внимание, что G7 – это, в первую очередь, экономика (безопасность они иногда рассматривают в контексте влияния на экономические процессы), соответственно здесь РФ может быть союзником Трампа против Китая. В-третьих, возможно, в год перед выборами Трампу тоже нужно показывать для определенной категории своих избирателей, что он может говорить с таким лидером, как Путин, что они готовы обсуждать глобальные проблемы и он его не боится и т.д. То есть, теоретически, такой пиар-аспект тоже не стоит исключать, хотя он не основной", – сказала сайту "Сегодня" Анна Шелест.

Напомним, Трамп уже не впервые предлагает вернуться к формату G8 – с участием России. Однако в прошлом году саммит принимала Франция, президент которой Эммануэль Макрон решил обойтись без присутствия представителей страны-оккупанта.

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