Трамп настроен выйти из ядерной сделки с Ираном – СМИ

Сегодня, 04:13

Трамп настроен на выход из соглашения по ядерной программе Ирана

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп настроен выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. 

По ее данным, дипломаты, осведомленные о переговорах лидеров Германии, Франции и Великобритании с Трампом, информировали о намерении президента США выйти из СВПД и наложить дополнительные санкции на Тегеран. В настоящий момент неясно, хочет ли американский лидер смягчить резкость такого шага, позволив упомянутым государствам Европы продолжать развивать сотрудничество с Ираном, не опасаясь наказания со стороны Соединенных Штатов, уточнило издание.

Трамп сообщил в понедельник, что объявит о своем решении по поводу СВПД во вторник в Белом доме в 14:00.

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Напомним, лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились, что ядерная сделка с Ираном является наилучшим способом предотвратить приобретение ядерного оружия Тегераном. Они договорились, что соглашение должно быть расширено на другие сферы, и в частности касаться баллистических ракет.

Условия должны быть пересмотрены, когда соглашение закончит свое действие, считают лидеры.

Как известно, в 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций. Президент США Дональд Трамп угрожает отказаться от продления срока действия ядерного пакта. Он должен объявить свое решение 12 мая.

Также ранее сообщалось, что Иран отказался вести переговоры по ядерному соглашению.
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Источник:

The New York Times

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