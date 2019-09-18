Трамп назвал имена пяти претендентов на пост помощника по нацбезопасности

Дональд Трамп / Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп назвал имена пяти человек, которых он рассматривает в числе кандидатов на пост нового помощника по национальной безопасности вместо отправленного в отставку Джона Болтона.

Ранее Трамп говорил, что рассматривает пять кандидатур на замену Болтону, не назвав конкретных имен. Позднее их число возросло до 15. Теперь же американский лидер огласил список тех, кто остался после предварительного отбора. В нем числятся спецпредставитель США по делам заложников Роберт О’Брайен; генерал-майор ВС США в отставке Рикки Уодделл, который ранее в течение года работал заместителем помощника американского президента по нацбезопасности Герберта Макмастера; руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Лиза Гордон-Хэгерти; руководитель аппарата сотрудников Совета национальной безопасности США при Болтоне Фред Флитц и советник по нацбезопасности вице-президента США Майкла Пенса Кит Келлогг.

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Президент США при этом похвалил многих кандидатов. "Я думаю, что он просто замечательный", — сказал он о Роберте О’Брайене. "Я обожаю Кита Келлогга, он был со мной с самого начала. Он великолепный", — подчеркнул американский лидер. Он добавил также, что ему "очень нравится" Уодделл.

Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что отправил Болтона в отставку. Как проинформировал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, исполняющим обязанности помощника президента по национальной безопасности временно станет его нынешний заместитель Чарльз Каппермен.

Трамп объяснил свое решение тем, что Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации. По словам главы государства, Болтон придерживался неприемлемой позиции по Венесуэле. Кроме того, его высказывания о "ливийской модели" урегулирования ядерной проблемы КНДР лишь затянули ее решение, отметил он.

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