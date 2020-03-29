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"Это просто катастрофа": что на самом деле происходит с коронавирусом в США

29 марта, 13:10

Станислав Кожемякин

Жители Штатов считают, что власти не были готовы к эпидемии COVID-19

США столкнулись с крупнейшим гуманитарным и здравоохранительным кризисом из-за коронавирусной эпидемии – в стране зафиксировано больше 123 тыс. зараженных и более 2,2 тыс. скончавшихся.

Сайт "Сегодня" собрал наблюдения жителей Америки, которые видят происходящее изнутри.

В частности, русскоговорящая медсестра Лея из Нью-Йорка, ставшего главным эпицентром эпидемии в стране, рассказала, как больницы не справляются с потоком инфицированных.

"На сегодняшний день это просто катастрофа! У нас где-то 90% уже заражены [и находятся] в тяжелой форме этого заболевания. Коронавирус просто уничтожает людей. Люди не могут дышать", – говорит она.

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Женщина со слезами на глазах рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваются нью-йоркские медики: нехватке масок, аппаратов искусственной вентиляции легких и медицинского персонала, переполненности больниц и инфекционных отделений в частности.

Она призвала жителей города, где из-за эпидемии уже объявили чрезвычайную ситуацию, обращаться за медицинской помощью только в сложных случаях.

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А вот Лилия Коржук из Северной Каролины рассказала сайту "Сегодня", что власти штата приняли меры по сдерживанию эпидемии: все магазины, кроме продовольственных и аптек, закрыты, а приезжающих из-за границы помещают на карантин.

"У нас не хватает в клиниках масок и защитной одежды, моя дочь работает в скорой помощи медсестрой – выдают одну маску на три дня, поступают больные с вирусом. Власти к этому случаю не были готовы", – утверждает женщина.

Алла Куликовски, которая работает в больнице города Портсмут, штат Нью-Гемпшир, говорит, что власти закрыли штат на въезд и выезд. Также, по ее словам, работают лишь продуктовые магазины.

Напомним, что сегодня в Киев прибыл спецрейс с 359 украинцами из Нью-Йорка, которые не могли вернуться самостоятельно из-за закрытого воздушного пространства.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США Нью-Йорк коронавирус эпидемиолог

Источник: Сегодня

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