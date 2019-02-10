Трамп назвал себя "спасителем" экономики США
Американский лидер сравнил нынешнее экономическое состояние страны с тем временем, когда у власти стоял Барак Обама
Американский лидер Дональд Трамп заявил о позитивных изменениях в экономике США за время своего президентства. Об этом он написал в Twitter в субботу, 9 февраля.
Трамп сравнил нынешнее экономическое состояние страны с тем временем, когда у власти стоял Барак Обама. Он также заявил, что экс-президент часто принимал неправильные экономические решения и тем самым создавал лишние трудности и проблемы.
Президент США заявил, что американская экономика является великой, но отметил, что вложил огромный вклад в ее "спасение".
Между тем, деятельность американского президента Дональда Трампа поддерживают лишь 2 из 5 граждан США, говорится в социологическом исследовании Morning Consult.
Напомним, что, согласно опросу от ABC News и The Washington Post, свой минимум рейтинг Трампа установил еще в 2017 году, когда с одобрением о его деятельности отозвались 36% американцев, а 58% выразили свое недовольство.
Кроме того, как мы писали, другой опрос показал, что 51% американцев поддерживают его импичмент в том случае, если окажется, что президент пытался помешать спецпрокурору Роберту Мюллеру вести расследование о сговоре с Россией.
Впрочем, несмотря это, сам Трамп назвал первые два года своего правления власти самыми успешными в истории США, а себя самого – самым популярным президентом в истории Республиканской партии.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Трамп назвал себя "спасителем" экономики США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Америка развязала гонку вооружений, а Россия ввела налог на колбасу: ТОП-5 новостей мира
В Британии официально подтвердили гибель футболиста Эмилиано Сала
Трамп считает, что КНДР под руководством Ким Чен Ына станет "экономическим локомотивом"
По словам Трампа, Ким Чен Ын может удивить немногих, но не его
Иванка Трамп заявила, что не знала о планах отца построить небоскреб в Москве
По словам дочери президента США, в отношении проекта в Москве не было проведено достаточных проверок
В Нью-Йорке снова продают дом Трампа
Особняк, в котором рос 45-й президент США, оценили почти в 3 млн долларов