Трамп назвал себя "спасителем" экономики США

Американский лидер сравнил нынешнее экономическое состояние страны с тем временем, когда у власти стоял Барак Обама

Фото: AFP

Трамп назвал себя "спасителем" экономики США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/f86/b13/5c5f86b13bc1d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/f86/b13/5c5f86b13bc1d.jpg 2019-02-10T04:05:46+02:00 США Американский лидер сравнил нынешнее экономическое состояние страны с тем временем, когда у власти стоял Барак Обама

Американский лидер Дональд Трамп заявил о позитивных изменениях в экономике США за время своего президентства. Об этом он написал в Twitter в субботу, 9 февраля.

Трамп сравнил нынешнее экономическое состояние страны с тем временем, когда у власти стоял Барак Обама. Он также заявил, что экс-президент часто принимал неправильные экономические решения и тем самым создавал лишние трудности и проблемы.

Президент США заявил, что американская экономика является великой, но отметил, что вложил огромный вклад в ее "спасение".

Между тем, деятельность американского президента Дональда Трампа поддерживают лишь 2 из 5 граждан США, говорится в социологическом исследовании Morning Consult.

Напомним, что, согласно опросу от ABC News и The Washington Post, свой минимум рейтинг Трампа установил еще в 2017 году, когда с одобрением о его деятельности отозвались 36% американцев, а 58% выразили свое недовольство.

Кроме того, как мы писали, другой опрос показал, что 51% американцев поддерживают его импичмент в том случае, если окажется, что президент пытался помешать спецпрокурору Роберту Мюллеру вести расследование о сговоре с Россией.

Впрочем, несмотря это, сам Трамп назвал первые два года своего правления власти самыми успешными в истории США, а себя самого – самым популярным президентом в истории Республиканской партии.

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