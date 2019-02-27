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Трамп назвал страны, которые могут помочь договориться с КНДР

Сегодня, 13:08

Президент США надеется на прогресс в вопросе денуклеаризации Северной Кореи

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
Трамп назвал страны, которые могут помочь договориться с КНДР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3ed/3f5/5c73ed3f5243c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3ed/3f5/5c73ed3f5243c.jpg США Президент США надеется на прогресс в вопросе денуклеаризации Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп надеется договориться с лидером КНДР Ким Чен Ыном о денуклеаризации Северной Кореи. Об этом он написал у себя в Twitter в преддверии саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который пройдет 27–28 февраля в Ханое.

"По поводу всех ошибочных сообщений о моих намерениях в отношении Северной Кореи. Ким Чен Ын и я очень постараемся решить что-нибудь по вопросу денуклеаризации, а затем сделать Северную Корею экономической махиной. Я верю, что Китай, Россия, Япония и Южная Корея будут очень в этом полезны", – написал президент США.

Как мы уже писали, второй американско-северокорейский саммит пройдет в таком же формате, как и первый: лидеры проведут встречу тет-а-тет, пообедают и примут участие во встречах их делегаций в расширенном формате.

 Американский президент уже выразил оптимизм в плане усилий США по ликвидации угрозы, связанной с ядерными арсеналами Пхеньяна.

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Тег КНДР, Трамп

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ТАСС

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