Трамп поделился ожиданиями перед встречей с Ким Чен Ыном
Лидеры стран встретятся во вьетнамской столице Ханое
Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу предстоящего саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в плане усилий США по ликвидации угрозы, связанной с ядерными арсеналами Пхеньяна.
"Мы оба ожидаем развития прогресса, достигнутого на первом саммите в Сингапуре. Денуклеаризация?" – написал Трамп в Twitter.
Напомним, что второй американско-северокорейский саммит пройдет в таком же формате, как и первый: президент США Дональд Трамп и лидер КНДР проведут встречу тет-а-тет, пообедают и примут участие во встречах их делегаций в расширенном формате.
Также сообщалось, что Ким Чен Ын также приедет за несколько дней до начала второго саммита - в Ханое он будет уже 25 февраля.
Как мы писали, он уже отправился на бронированном поезде из Пхеньяна на границу Вьетнама и Китая, откуда продолжит путь на автомобиле.
А тем временем, во Вьетнаме – новый писк моды: прически "а-ля Трамп и Ким Чен Ын". В ожидании второго саммита президента США и главы КНДР местный парикмахер Ле Туан Зионг и решил порадовать клиентов узнаваемыми прическами. Приходят за "политическими" прическами и молодежь, и пожилые люди. Как оценит такой маркетинговый ход сам лидер КНДР, пока неизвестно. Но северокорейские чиновники, когда речь идет о высшем руководстве страны, чувство юмора сразу теряют. Однако до сих пор никаких замечаний парикмахер не получал.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Трамп поделился ожиданиями перед встречей с Ким Чен Ыном". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Саммит США-КНДР во Вьетнаме: Трамп раскрыл новые подробности
Президент США рассказал, когда вылетит в Ханой, какие темы будут обсуждаться и кто помог Штатам с организацией
Трамп о резолюции демократов относительно стены: Буду ветировать
Демократы могут помешать построить "стену Трампа"
Во Вьетнаме задержали двойников Трампа и Ким Чен Ына
Мужчин задержали после интервью местному телеканалу
Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом в Ханое
Представитель КНДР приедет в Ханой за несколько дней до саммита