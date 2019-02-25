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Трамп поделился ожиданиями перед встречей с Ким Чен Ыном

Сегодня, 02:25

Лидеры стран встретятся во вьетнамской столице Ханое

Фото: AFP
Трамп поделился ожиданиями перед встречей с Ким Чен Ыном //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/335/c6b/5c7335c6bf6e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/335/c6b/5c7335c6bf6e5.jpg США Лидеры стран встретятся во вьетнамской столице Ханое

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу предстоящего саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в плане усилий США по ликвидации угрозы, связанной с ядерными арсеналами Пхеньяна.

"Мы оба ожидаем развития прогресса, достигнутого на первом саммите в Сингапуре. Денуклеаризация?" – написал Трамп в Twitter.

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Напомним, что второй американско-северокорейский саммит пройдет в таком же формате, как и первый: президент США Дональд Трамп и лидер КНДР проведут встречу тет-а-тет, пообедают и примут участие во встречах их делегаций в расширенном формате.

Также сообщалось, что Ким Чен Ын также приедет за несколько дней до начала второго саммита - в Ханое он будет уже 25 февраля.

Как мы писали, он уже отправился на бронированном поезде из Пхеньяна на границу Вьетнама и Китая, откуда продолжит путь на автомобиле.

А тем временем, во Вьетнаме – новый писк моды: прически "а-ля Трамп и Ким Чен Ын". В ожидании второго саммита президента США и главы КНДР местный парикмахер Ле Туан Зионг и решил порадовать клиентов узнаваемыми прическами. Приходят за "политическими" прическами и молодежь, и пожилые люди. Как оценит такой маркетинговый ход сам лидер КНДР, пока неизвестно. Но северокорейские чиновники, когда речь идет о высшем руководстве страны, чувство юмора сразу теряют. Однако до сих пор никаких замечаний парикмахер не получал.

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Тег КНДР, саммит, Трамп, Ким Чен Ын, Дональд Трамп

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