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Трамп назвал условия смягчения санкций против КНДР

Сегодня, 04:03

Глава Белого дома, в первую очередь, подчеркивает необходимость денуклеаризации страны

Фото: Getty Images
Трамп назвал условия смягчения санкций против КНДР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9ff/b2b/5c69ffb2b6c27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9ff/b2b/5c69ffb2b6c27.jpg США Глава Белого дома, в первую очередь, подчеркивает необходимость денуклеаризации страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов обсуждать смягчение санкций против Северной Кореи после "реальных дел" со стороны руководства страны.

Глава Белого дома, в первую очередь, подчеркивает необходимость денуклеаризации страны, передает USA Today.

"Я думаю, что руководство КНДР готово к таким шагам", - заявил Трамп.

Он также отметил, что предстоящая встреча руководства США и Северной Кореи не будет последней.

Напомним, что в Ханое уже во всю идет подготовка к американско-северокорейскому саммиту: представители и КНДР, и США прилетели во вьетнамскую столицу еще на прошлой неделе.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что не торопится в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

А тем временем, во Вьетнаме – новый писк моды: прически "а-ля Трамп и Ким Чен Ын". В ожидании второго саммита президента США и главы КНДР местный парикмахер Ле Туан Зионг и решил порадовать клиентов узнаваемыми прическами. Приходят за "политическими" прическами и молодежь, и пожилые люди. Как оценит такой маркетинговый ход сам лидер КНДР, пока неизвестно. Но северокорейские чиновники, когда речь идет о высшем руководстве страны, чувство юмора сразу теряют. Однако до сих пор никаких замечаний парикмахер не получал.

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Тег США, КНДР, Трамп, санкции, Дональд Трамп

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