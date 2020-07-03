Трамп "не хотел слышать" доклады разведки о Путине – Болтон

Несмотря на нежелание Трампа слушать доклады о России, разведсообщество продолжало его информировать

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не обращал внимания на "негативную информацию", связанную с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сказал бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, который написал мемуары о своей работе в Белом доме.

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"Я думаю, что у меня достаточно шрамов в результате докладов (Трампу. – Ред.) данных о РФ, о которых он, вероятно, не хотел слышать", – рассказал Болтон в интервью телеканалу CNN.

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По его словам, несмотря на нежелание Трампа слушать доклады о России, разведсообщество продолжало его информировать, "чтобы справиться с российскими угрозами, но обычно президент ворчал и жаловался по этому поводу".

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Ранее Джон Болтон заявлял, что Дональд Трамп использовал свои возможности, чтобы добиться от украинских властей расследования в отношении своего политического соперника Джозефа Байдена.

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Как известно, скандал вокруг давления на Украину чуть не закончился для американского президента импичментом.

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