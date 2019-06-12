Трамп не спешит договариваться о встрече с Путиным на полях саммита G20

Вероятность проведения отдельной встречи президентов РФ и США на полях саммита Группы двадцати в Осаке сохраняется

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что на консультациях с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон не обсуждалась возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита "двадцатки" в Осаке.

"Нет, это не предмет нашей сегодняшней встречи, - сказал дипломат, отвечая на вопрос. - Никаких дополнительных новостей или сообщений на встрече с Томпсон по данному вопросу не поступило".

Как ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, вероятность проведения отдельной встречи президентов РФ и США на полях саммита Группы двадцати в Осаке сохраняется, но пока Вашингтон официально не предлагал Москве проведение такой встречи.

Трамп ранее заявлял, что намерен встретиться с российским лидером на саммите G20 в Осаке 28–29 июня. Позже глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с американским госсекретарем Майклом Помпео по итогам переговоров в Сочи заявил, что Москва поддержит предложение о такой встрече, если оно официально последует.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

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