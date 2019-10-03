Трамп обратился к демократам: подробности

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал Демократическую партию работать на благо страны, а не тратить время и силы на чепуху. Об этом он написал в Twitter.
"Праздным демократам следует сосредоточиться на развитии страны, а не тратить впустую чужое время и силы на чепуху, чем они занимаются с тех пор, как я был избран подавляющим большинством в 2016 году... Найдите кандидата получше в этот раз, вам он понадобится!" – написал президент.
Дональд Трамп также подверг критике председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) и призвал его уйти в отставку.
Напомним, ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Украину для возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена. И в Вашингтоне, и в Киеве это отрицали.
Подробнее о скандале вокруг беседы Трампа с Зеленским вы можете узнать в статье "Импичмент Трампу: почему из-за звонка Зеленскому президента США могут отправить в отставку" на нашем сайте.
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