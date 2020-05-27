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Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в американские президентские выборы: что случилось

27 мая, 04:34

Елена Кузьмич

Сообщения Трампа были отмечены специальным знаком

Президент США Дональд Трамп обвинил социальную сеть Twitter, где недавно произошел сбой, в том, что она вмешивается в президентские выборы в США, после того как на некоторых его записях появились отметки о недостоверной информации.

"Twitter теперь вмешивается в президентские выборы 2020 года. Они говорят, что мое заявление по поводу голосования по почте, которое может привести к массовой коррупции и фальсификации, является неверным, основываясь на проверке информации, проведенной фейковыми новостями CNN и Washington Post. Twitter полностью подавляет свободу слова, и я, как президент, не допущу, чтобы это происходило", — написал американский лидер на своей странице в сервисе микроблогов.

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Заметим, что общения Трампа были отмечены специальным знаком, предупреждающим читателей о том, что информация, содержащаяся в записи, может быть недостоверной и требует дополнительной проверки.

Президент США написал в соцсети о том, что демократы, организуя голосование по почте, пытаются создать условия для махинаций на выборах. По утверждению американского лидера, его политические оппоненты рассчитывают воспользоваться коронавирусом "в качестве предлога с целью мошенничества".

Ранее Трамп обвинил демократов в желании уничтожить США.

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выборы США Twitter Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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