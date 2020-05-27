Очередной сбой в работе Twitter: какие страны зацепило

В работе сервиса микроблогов Twitter произошел очередной сбой в ночь на среду в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Наиболее активно о неполадках сообщают пользователи из Великобритании, Франции, Нидерландах, США, Малайзии и Японии.
По информации сервиса, большая часть пользователей (49%) испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad. Еще 36% жалуются на сбои в работе сайта, 13% столкнулись с проблемами с приложением для Android.
Напомним, что в последнее время на сбои в соцсети часто жалуются юзеры. В последний раз о проблемах сообщалось в Великобритании, США, Бразилии и России.
Ранее гендиректор американской компании Twitter Джек Дорси выделил 1 млрд долларов на борьбу с новым коронавирусом. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в одноименной сети микроблогов.
Глава Twitter подчеркнул, что как его пожертвование, так и денежные переводы со стороны фонда будут носить публичный характер. "Надеюсь, это вдохновит остальных сделать нечто подобное", — указал он.
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