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Очередной сбой в работе Twitter: какие страны зацепило

27 мая, 01:55

Елена Кузьмич

Наиболее активно о неполадках сообщают в Великобритании, Франции, Нидерландах, США, Малайзии и Японии

В работе сервиса микроблогов Twitter произошел очередной сбой в ночь на среду в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее активно о неполадках сообщают пользователи из Великобритании, Франции, Нидерландах, США, Малайзии и Японии.

По информации сервиса, большая часть пользователей (49%) испытывает проблемы с приложением для iPhone и iPad. Еще 36% жалуются на сбои в работе сайта, 13% столкнулись с проблемами с приложением для Android.

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Напомним, что в последнее время на сбои в соцсети часто жалуются юзеры. В последний раз о проблемах сообщалось в Великобритании, США, Бразилии и России.

Ранее гендиректор американской компании Twitter Джек Дорси выделил 1 млрд долларов на борьбу с новым коронавирусом. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в одноименной сети микроблогов.

Глава Twitter подчеркнул, что как его пожертвование, так и денежные переводы со стороны фонда будут носить публичный характер. "Надеюсь, это вдохновит остальных сделать нечто подобное", — указал он.

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Twitter проблема сбой

Источник: ТАСС

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