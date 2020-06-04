Трамп обьяснил, когда может задействовать войска для устранения беспорядков в стране

Президент США Дональд Трамп не считает, что ему придется задействовать закон, который позволит использовать военную силу внутри страны для подавления беспорядков и протестов.

Журналисты спросили американского президента, готов ли он послать войска в американские города, где накал протестов и сопровождающих их беспорядков, спровоцированных смертью афроамериканца Джорджа Флойда, особенно высок. "Это будет зависеть от обстоятельств. Я не считаю, что нам придется поступить так", — ответил Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила, что президент США в случае необходимости задействует упомянутый выше закон 1807 года, который дает главе государства право на использование вооруженных сил внутри страны. В последний раз к нему прибегали в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе. Министр обороны США Марк Эспер выступил против этой идеи. По его мнению, к использованию "регулярных войск в качестве правоохранительных органов стоит прибегать только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях".

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Во многих американских штатах проходят массовые протесты и беспорядки после смерти Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия США, на данный момент задействованы 20,4 тыс. бойцов в 28 штатах и столичном округе Колумбия. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, введен комендантский час.

Также в США бывший президент призвал урегулировать беспорядки мирным способом.

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