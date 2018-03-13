Трамп объяснил, почему хочет заменить Тиллерсона на Помпео

Отставка Рекса Тиллерсона с должности государственного секретаря США связана с разногласиями в вопросах внешней политики, возникшими между ним и президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Трамп рассказал во время общения с журналистами, которое транслировалось в прямом эфире на американском онлайн-ресурсе C-SPAN.

Трамп сообщил, что обсуждал с Тиллерсоном его отставку – в том числе, в контексте разногласий президента и госсекретаря по ядерной сделке с Ираном.

"Рекс и я обсуждали это в течение долгого времени. Мы ладили на самом деле довольно хорошо, но мы имели разногласия. Когда вы посмотрите на соглашение по Ирану, я думаю, что он ужасное. Я считаю, что он думал, что оно было хорошее. Я хотел либо разорвать его, либо сделать что-то, он думал несколько иначе", – пояснил Трамп.

Ранее президент США неоднократно критиковал и намеревается аннулировать ядерную сделку с Ираном. Тиллерсон, в свою очередь, выступал в поддержку существующего соглашения.

"Поэтому мы действительно не думаем одинаково. С Майком Помпео у нас очень схожий процесс мышления", – отметил Трамп, комментируя предложение кандидатуры главы ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря США.

Президент при этом заявил о хороших отношениях с на данный момент уже бывшим руководителем ЦРУ Майком Помпео, с которым Трамп, по его словам, работает уже длительное время. Отметим, после Помпео разведку США впервые возглавит женщина – Джина Хаспел.

"Мы (с Майком Помпео – Ред.) всегда имеем одинаковые позиции. Отношения были очень хорошие, и это то, что мне нужно от государственного секретаря. Я желаю Рексу Тиллерсону самого лучшего", – заявил Трамп.

"Я думаю, что Майк Помпео будет действительно замечательным госсекретарем. Я имею полное доверие к нему", – резюмировал Трамп, отметив при этом, что он высоко ценит преданность Тиллерсона работе.

Напомним, в ноябре прошлого года издание The New York Times писало, что Белый дом разработал план, согласно которому госсекретарь Рекс Тиллерсон будет вынужден уйти в отставку. Слухи о возможной отставке Тиллерсона появились в июле 2017 года.

При этом увольнение Тиллерсона ударило по курсу доллара, а рыночные аналитики заговорили о "хаосе в Белом доме".